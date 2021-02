DJ Boeing recomenda suspender voos de alguns 777 após incidente em Denver

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. disse no domingo às companhias aéreas que suspendessem de imediato os voos do modelo 777 de fuselagem larga equipado com um tipo de motor que avariou durante uma descolagem este fim de semana em Denver, nos EUA. A Administração Federal da Aviação, ou FAA, disse que vai ordenar inspeções imediatas aos aviões deste modelo.

A recomendação da Boeing segue-se à decisã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone