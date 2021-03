DJ Boeing regista recuperação das encomendas em fevereiro

(DJ Bolsa)-- As encomendas da Boeing Co. cresceram pela primeira vez no espaço de 14 meses durante fevereiro, após ter fechado acordos para 82 aviões de fuselagem larga e 737 MAX.

Os clientes continuam a cancelar e a adiar alguns pedidos de aviões por causa do abrandamento das viagens relacionadas com a pandemia, mas o regresso do MAX ao serviço comercial está a aumentar as entregas em geral.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...