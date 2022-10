DJ Boeing reporta prejuízo de $3,3mM devido a encargos com unidade de defesa

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. disse que os prejuízos aumentaram no terceiro trimestre, com novos problemas na unidade de defesa a somarem-se aos contratempos nas cadeias de fornecimento e regulatórios na unidade de aviões comerciais.

A empresa reportou um prejuízo de $3,3 mil milhões, comparando com um prejuízo de $132 milhões no terceiro trimestre do ano passado. Os resultados foram penalizados pelos encargos de $2,8 mil milhões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.