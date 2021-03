DJ Boeing: Southwest acrescenta 100 encomendas firmes do 737 MAX 7

(DJ Bolsa)-- A Southwest Airlines Co. disse que acrescentou 100 encomendas firmes do avião Boeing 737 MAX 7, dizendo que a operação é um sinal de confiança no modelo 737 MAX.

As autoridades dos EUA voltaram a autorizar os voos do Boeing 737 MAX no final do ano passado, depois de uma suspensão motivada por dois acidentes que vitimaram mortalmente 346 pessoas.