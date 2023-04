DJ Boeing suspende entregas do MAX devido a problema com componentes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. disse que vai suspender a entrega de alguns jatos 737 MAX devido à instalação incorreta de alguns componentes, o que vai afetar uma importante linha de negócio da fabricante de aeronaves que tenta melhorar a sua posição financeira.

A empresa disse na quinta-feira que haverá um impacto significativo nas entregas no curto prazo dos aviões 737 MAX 7, 737 MAX 8 e os MAX 8-200 de maior ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.