DJ Boeing vai cortar cerca de 2.000 empregos em RH e finanças - media

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. planeia cortar cerca de 2.000 empregos este ano nos departamentos de recursos humanos e financeiro através de uma combinação de despedimentos e saídas de funcionários voluntárias ou involuntárias, avança a Reuters, citando a empresa a confirmar uma notícia do Seattle Times de segunda-feira.

--A empresa fará outsourcing de cerca de um terço desses empregos com a indiana ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.