DJ BOJ: Aumentos da Fed não vão afetar diretamente banco central do Japão - resp

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O vice-governador do Banco do Japão, Masayoshi Amamiya, disse esta quinta-feira que os aumentos das taxas da Reserva Federal dos EUA não vão afetar diretamente a política monetária do banco central do Japão.

Ainda assim, Amamiya disse que a ação política da Fed pode ter um impacto na economia global, quer através do câmbio quer pelos mercados de ativos.