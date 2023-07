DJ BOJ contraria especulação e mantém a política monetária

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O Banco do Japão, ou BOJ, manteve esta sexta-feira os alvos das taxas de juro, mas disse que vai operar as políticas de taxas com maior flexibilidade.

Apesar da elevada especulação sobre mudanças políticas para a reunião desta sexta-feira, o banco central japonês decidiu manter o limite sobre as yields das obrigações a 10 anos a 0,5%. A taxa de juro de curto prazo também se manteve a -0,...