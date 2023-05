DJ BOJ: Governador alerta para risco de restrição monetária prematura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, reafirmou a postura do banco de manter o alívio monetário e alertou sobre o risco de restrição prematura.

O Japão está finalmente a ver sinais de a inflação estar a mover-se para 2% e "fazer alterações políticas apressadas" pode arruinar estes desenvolvimentos positivos, disse Ueda num discurso esta sexta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.