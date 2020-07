DJ BOJ: Kuroda espera recuperação económica leve mas consistente

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Haruhiko Kuroda, disse esta quarta-feira que tem havido alguns sinais de recuperação da economia japonesa, incluindo melhorias da produção e do consumo de bens.

"Espero que o ritmo da recuperação económica seja leve mas consistente", disse Kuroda numa conferência de imprensa.