DJ BOJ: Kuroda não vê necessidade de subir taxas de juro

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse esta sexta-feira que não vê necessidade de aumentar as taxas de juro para impedir os aumentos de preços causados pelas subidas temporárias dos preços de energia.

Kuroda disse que os preços no consumidor podem subir 2% em ou depois de abril devido ao impacto dos preços mais altos da energia. Mas isso não vai desencadear uma ação política imediata ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone