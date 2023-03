DJ BOJ: Membro do conselho diz que tendência dos salários é um grande risco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O membro do conselho do Banco do Japão, ou BOJ, Junko Nakagawa disse que a tendência dos salários é um grande fator de risco para o rumo futuro da inflação.

"Embora os salários devam aumentar juntamente com as melhorias da economia é muito incerto quão grande será a subida", disse Nakagawa esta quarta-feira.

Qualquer crescimento lento dos salários ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.