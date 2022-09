DJ BOJ não planeia aumentar as taxas por agora, diz governador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse esta quinta-feira que o banco central não planeia aumentar as taxas de juro, confirmando a postura de alívio numa altura em que existe uma tendência global de restrição monetária.

"Vamos tomar medidas adicionais de alívio sem hesitação, se necessário", disse Kuroda numa conferência de imprensa.

