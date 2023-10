DJ BOJ não restringiu política quando aumentou limite das yields, diz responsável

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O aumento do limite das yields das obrigações japonesas a 10 anos para 1% face a 0,5% em julho não representou uma restrição monetária, disse o membro do conselho do banco central Asahi Noguchi esta quinta-feira.

O BOJ vai conter aumentos excessivos das yields das obrigações que não são sejam suportados pela subida das expectativas de inflação, referiu Noguchi.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

