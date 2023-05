DJ BOJ: Novo governador vê sinais de inflação sustentável

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O aumento dos preços dos quartos dos hotéis é uma indicação de que o Japão pode estar a livrar-se decisivamente da deflação, disse o responsável do banco central do país.

O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Kazuo Ueda, disse que viu uma tendência de custos crescentes de alojamento quando costumava fazer as próprias reservas de hotel para as suas viagens ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.