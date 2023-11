DJ BOJ pode ajustar alívio monetário antes de salários reais estarem positivos

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Kazuo Ueda, disse esta quarta-feira que o banco central pode considerar inverter o alívio monetário antes de o ritmo de crescimento dos salários ultrapassar o da inflação.

O banco central pode ajustar o controlo da curva da yield ou as taxas negativas antes de a relação inflação-salários ajustados se tornar positiva, disse Ueda no Parlamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.