DJ BOJ pondera alargar programa de crédito a empresas afetadas pelo vírus

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse esta quarta-feira que pode considerar estender o prazo do programa especial de empréstimos do banco central a empresas afetadas pela pandemia do coronavírus.

Kuroda disse em conferência de imprensa que o banco vai decidir se prolonga o programa além do prazo atual de março de 2021.