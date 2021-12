DJ BOJ: Responsável acredita em inflação após estagflação

(DJ Bolsa)-- O membro do conselho de política monetária do Banco do Japão, ou BOJ, Seiji Adachi, disse esta quarta-feira que vê uma maior hipótese de a taxa de inflação do país aumentar após vários anos de preços fixos.

Adachi destacou as mudanças no comportamento de fixação de preços das empresas japonesas e as melhorias das expectativas de crescimento.