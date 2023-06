DJ BOJ: Responsável deixa alerta sobre subida do teto das yields a 10 anos

(DJ Bolsa)-- O Banco do Japão, ou BOJ, deve estar ciente do risco que o aumento do teto das yields das obrigações soberanas a 10 anos pode interferir na recuperação económica do país, disse esta quinta-feira o membro do conselho de política monetária Asahi Noguchi.

Noguchi disse que aumentar esse limite pode reduzir o grau de flexibilização monetária, causando um aumento das próprias yields de longo prazo,...