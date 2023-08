DJ BOJ vai continuar a aliviar política monetária até atingir inflação sustentável

(DJ Bolsa)-- O vice-governador do Banco do Japão, ou BOJ, Shinichi Uchida disse esta quarta-feira que o banco central vai manter uma postura acomodatícia, apesar da recente decisão de tornar o controlo da curva das yields mais flexível.

"A decisão do banco de conduzir o controlo da curva dos juros com maior flexibilidade visa continuar pacientemente a flexibilização monetária", disse Uchida. "...