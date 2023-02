DJ BOJ: Wakatabe diz que compromisso com alívio monetário não mudou

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O vice-governador do Banco do Japão, ou BOJ, Masazumi Wakatabe disse esta quinta-feira que a postura de alívio monetário do banco central e o seu compromisso para alcançar uma inflação sustentável de 2% se mantêm.

"O compromisso do banco central para manter o alívio monetário não se alterou de todo", disse Wakatabe num discurso.

Apó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.