DJ BOJ/Gov: Japão não deve voltar à inflação zero

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

NAGOYA, Japão (DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Kazuo Ueda, acrescentou ainda que o Japão não deve voltar a cair em deflação, apesar do alívio da pressão dos preços de importação mais elevados.

"A taxa de inflação não vai regressar ao intervalo de 0% e 1%, que era o nível pré-pandemia", porque o ciclo virtuoso entre os salários e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.