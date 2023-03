DJ BOJ/Kuroda: Alívio da política monetária da última década foi bem sucedido

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Haruhiko Kuroda, disse esta sexta-feira que o alívio da política monetária na última década foi bem sucedido ao ajudar o Japão a sair da deflação e melhorar o mercado de trabalho.

"O alívio em larga escala, juntamente com as várias medidas governamentais, foi eficaz a impulsionar a economia e os preços", disse Kuroda numa ...