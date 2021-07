DJ BOJ/Kuroda não vê grande mudança nos mandatos dos bancos centrais

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse esta sexta-feira que as alterações climáticas podem ser respondidas com política monetária, mas isso não sinaliza necessariamente uma grande mudança nos mandatos dos bancos centrais.

"Não penso que os mandatos dos bancos centrais nos países desenvolvidos vão mudar por agora", disse Kuroda. Ainda assim, o BOJ consegue reduzir a instabilidade ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone