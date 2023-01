DJ BOJ/Kuroda: Não vemos necessidade de aumentar alvo para yields a 10 anos

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Haruhiko Kuroda, disse esta quarta-feira que não está a considerar aumentar o alvo de 0,5% para as yields do Japão a 10 anos por enquanto.

Kuroda disse que vai levar algum tempo até que o mercado se ajuste às novas orientações que foram definidas na reunião de 20 de dezembro. Mas disse que espera que o funcionamento do mercado comece ...