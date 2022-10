DJ BOJ/Kuroda reitera compromisso de continuar com alívio monetário

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, reiterou esta quarta-feira o compromisso de continuar com a política de alívio monetário, porque a economia japonesa está ainda a recuperar do impacto da pandemia de Covid-19 e a inflação deve abrandar no próximo ano.

Em declarações num evento organizado pelo International Finance em Washington D.C., Kuroda disse que espera que a inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.