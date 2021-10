DJ BOJ/Kuroda vê pouco risco de inflação acelerada no Japão

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Haruhiko Kuroda, disse esta quinta-feira que o Japão não deve registar uma inflação rápida tal como visto em outros países, incluindo os EUA, numa altura de escassez global de oferta.

Os movimentos dos preços no Japão são lentos porque a recuperação da procura tem sido fraca, disse Kuroda. O responsável acrescentou que as empresas japonesas mantiveram ...

