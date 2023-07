DJ BOJ/Ueda: Controlo flexível da curva da yield não muda postura do banco central

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse esta sexta-feira que a decisão do banco central em tornar o controlo da curva da yield mais flexível não significa uma mudança da sua postura de política monetária acomodatícia.

A medida "destinou-se a aumentar a probabilidade da atingir o alvo [da inflação de 2%] ao tornar a política de controlo da yield mais flexível ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.