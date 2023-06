DJ BOJ/Ueda: Inflação está a abrandar mais lentamente do que o esperado

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse esta sexta-feira que a inflação do Japão está a abrandar mais lentamente do que o esperado.

"O ritmo de aumentos dos preços deve abrandar até meados deste ano orçamental", que começou em abril, disse Ueda numa conferência de imprensa.

Contudo, a incerteza continua elevada sobre se a inflaç...