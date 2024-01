DJ BOJ/Ueda: Mais perto de atingir inflação sustentável

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Kazuo Ueda, disse esta terça-feira que o banco central está mais perto de alcançar uma inflação mais sustentável, acrescentando às expectativas do mercado de que haverá uma mudança de política no decorrer do ano.

"A probabilidade de alcançar o nosso alvo de inflação está a subir gradualmente", disse Ueda numa ...