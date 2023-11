DJ BOJ/Ueda sugere pouca possibilidade de terminar taxas negativas este ano

NAGOYA, Japão (DJ Bolsa)-- A probabilidade de o Banco do Japão, ou BOJ, terminar as taxas de juro negativas no curto prazo é baixa, disse o governador Kazuo Ueda esta segunda-feira, salientando as perspetivas para os preços no consumidor e os salários.

"Em teoria, [abolir a política de taxas negativas] pode acontecer a qualquer reunião", disse Ueda numa conferência de imprensa esta segunda-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.