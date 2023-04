DJ BOJ/Ueda: Vamos manter o alívio monetário por agora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O governador do Banco do Japão, ou BOJ, Kazuo Ueda, disse esta segunda-feira que vai manter a política de alívio monetário porque espera que a inflação comece a abrandar em breve.

"A tendência da inflação ainda está abaixo de 2%, por isso temos de continuar com o alívio monetário", disse Ueda perante uma comissão parlamentar. Ueda disse que a inflaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.