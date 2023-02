DJ Bolsa de Hong Kong quer negociar ações da Aramco em aproximação aos sauditas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Responsáveis de Hong Kong estão a fazer um novo esforço para convencer a petrolífera pública saudita a colocar as suas ações em negociação na bolsa da cidade, dois meses depois de uma visita do Presidente chinês, Xi Jinping, ao país do Médio Oriente.

John Lee, chefe do executivo de Hong Kong, liderou uma delegação de responsáveis governamentais, banqueiros ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.