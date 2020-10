DJ Bolsa de Tóquio retoma negociações após falha informática

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- A Bolsa de Valores de Tóquio retomou as negociações normais esta sexta-feira, após uma paralisação sem precedentes durante todo o dia na quinta-feira, que os executivos atribuíram a um defeito numa peça num computador.

"Como supervisor dos mercados, sinto que a responsabilidade é minha", disse Koichiro Miyahara, CEO da bolsa de valores, operada pela Japan Exchange ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone