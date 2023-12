DJ BOLSA: Lisboa fecha no verde; Greenvolt ganha quase 10%

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Bolsa de Lisboa fecharam no verde esta quinta-feira, com a maioria das cotadas em alta e com destaque para a Greenvolt Energias Renováveis SA que disparou quase 10%.

O índice de referência português, o PSI, subiu 0,7% para 6.388,46 pontos, em sentido contrário às restantes praças europeias que encerraram em queda.

O destaque da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.