DJ BP assina acordo de fornecimento de gás natural com empresa chinesa

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta quinta-feira que assinou um acordo de fornecimento de gás natural por dois anos com a empresa de chinesa energia ENN Group, para fornecer a região de Guangdong, no sul da China, a partir de 1 de janeiro de 2021.

A gigante de petróleo disse que vai fornecer 300.000 toneladas por ano de gás regaseificado a partir de gás natural liquefeito em Guangdong.