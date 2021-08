DJ BP assina acordos para projeto de hidrogénio em Inglaterra

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta quinta-feira que assinou acordos com quatro potenciais clientes da infraestrutura de produção de hidrogénio limpo em Teesside, Inglaterra.

A empresa de petróleo e gás natural, que em março anunciou o projeto de hidrogénio H2Teesside, disse que assinou memorandos de entendimento com a CF Fertilisers, Mitsubishi Chemical Corporation, Sembcorp Energy UK e Alfanar Company.