DJ BP compra participação em projeto de hidrogénio verde na Austrália - media

(DJ Bolsa)-- A BP PLC prepara-se para comprar uma participação na Asia Renewable Hub de 26 gigawatts em Pilbara, na Austrália, um dos maiores projetos de hidrogénio verde do mundo, disse o jornal The Australian.

- A petrolífera terá uma participação de cerca de 30% no projeto, segundo o The Australian.

- A BP anunciará o investimento esta semana, acrescentou o jornal.