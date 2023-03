DJ BP confirma oferta não-vinculativa para retirar NewMed Energy de bolsa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta terça-feira que fez em conjunto com a Abu Dhabi National Oil Co. uma oferta não-vinculativa para retirar de bolsa a NewMed Energy LP.

A petrolífera disse que o negócio será concluído através da aquisição do capital em free float e uma aquisição de parte da participação da Delek. Após a transação, a BP e a ADNOC passam a deter 50% NewMed ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.