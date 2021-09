DJ BP confirma problemas no fornecimento de combustível no Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A BP PLC confirmou esta quinta-feira que encerrou temporariamente algumas das estações de serviço do Reino Unido devido a problemas no fornecimento de combustível.

A empresa de energia disse que alguns dos locais de retalho têm sido atingidos pelos atrasos na cadeia de fornecimento, que estão a ser causados por uma escassez generalizada de camionistas no Reino Unido.