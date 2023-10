DJ BP considera venda de oleoduto de $1 mil milhões - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A BP está a explorar a venda de uma participação de 49% na rede norte-americana de oleodutos de petróleo e gás no Golfo do México, na esperança de captar até mil milhões de dólares, disse a Reuters, citando fontes próximas do assunto.

-- O potencial desinvestimento ajudaria a petrolífera britânica a cumprir metas de redução da dívida e de manutenção dos dividendos.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.