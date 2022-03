DJ BP define planos para investir mais em postos de carregamento - media

(DJ Bolsa)-- A BP vai investir mais GBP1 mil milhões ($1,33 mil milhões) em novos postos de carregamento de veículos elétricos no Reino Unido, segundo o Financial Times, citando fontes não identificadas.

-- O investimento da BP vai aumentar o número de postos de carregamento mais rápido na rede atual de cerca de 8.000 postos, diz o jornal.