DJ BP enfrenta pressão do governo britânico para sair da Rosneft

LONDRES (DJ Bolsa)-- O governo do Reino Unido está a pressionar a BP PLC para que se desfaça da posição minoritária que detém na PAO Rosneft, justificando-o com as ligações da petrolífera russa ao Kremlin, de acordo com fontes.

Não ficou claro se o governo britânico, que não detém uma posição na BP, pode forçar a empresa a vender os quase 20% que detém da Rosneft.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone