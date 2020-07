DJ BP investe $1 mil milhões em joint venture de combustíveis na Índia

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta quinta-feira que formou uma joint venture com a Reliance Industries Ltd. para operar nos mercados de combustíveis e mobilidade da Índia.

A petrolífera do Reino Unido disse que investiu $1 mil milhões numa participação de 49% na nova joint venture, a Reliance BP Mobility Ltd., que vai operar sob a marca Jio-bp. A Reliance detém os restantes 51%.