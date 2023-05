DJ BP: Lucro subjacente com custos de substituição sobe no 1T em cadeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A BP disse esta terça-feira que o lucro subjacente ajustado aos custos de substituição subiu no primeiro trimestre, batendo as expectativas, e declarou um programa de recompras de ações adicional de $1,75 mil milhões.

A petrolífera registou um lucro subjacente com custos de substituição de $4,96 mil milhões nos três meses até ao final de março, face a $4,81 mil milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.