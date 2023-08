DJ BP: Lucro trimestral desce com queda dos preços do petróleo; sobe dividendo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A BP disse esta terça-feira que os lucros do segundo trimestre caíram com um trading mais fraco de petróleo & gás, um ano depois de os lucros terem disparado devido à subida dos preços das commodities no seguimento da guerra na Ucrânia, e lançou um programa de recompras de $1,5 mil milhões.

A petrolífera britânica reportou um lucro ajustado a custos de substituiçã...