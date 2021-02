DJ BP passa a lucro no quarto trimestre mas falha estimativas de consenso

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta terça-feira que passou a lucros no quarto trimestre de 2020, uma vez que os preços do petróleo continuaram a recuperar.

A petrolífera britânica registou um lucro líquido de $1,36 mil milhões nos três meses até 31 de dezembro, em comparação com um prejuízo líquido de $450 milhões no terceiro trimestre.