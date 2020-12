DJ BP prolonga parceria de energias renováveis com Amazon na Europa

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta quinta-feira que prolongou a parceria com a Amazon.com Inc. para as energias renováveis na Europa.

A petrolífera britânica disse que vai mais do que triplicar a energia renovável que costumava fornecer à Amazon no continente, observando que também deve fornecer energia renovável extra para abastecer as operações e serviços web da Amazon.