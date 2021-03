DJ BP quer construir maior fábrica de produção de hidrogénio azul do Reino Unido

(DJ Bolsa)-- A BP PLC disse esta quinta-feira que quer construir a maior fábrica de produção de hidrogénio azul do Reino Unido.

A petrolífera britânica disse que arrancou com um estudo de viabilidade do projeto, que visa a produção de 1 gigawatt de energia de hidrogénio até 2030 e será localizado em Teesside.