DJ BP quer vender campo petrolífero Foinaven no Mar do Norte - media

(DJ Bolsa)-- A BP PLC está à procura de interessados no campo petrolífero encerrado de Foinaven, no Mar do Norte, diz a Reuters, citando fontes anónimas.

-- A BP parou a produção do Foinaven em 2021, mas o campo ainda tem reservas de cerca de 200 milhões de barris de petróleo e pode ser reativado num curto espaço de tempo e com um investimento mínimo, diz a Reuters.